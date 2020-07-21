В Луганской области число случаев коронавируса возросло до 111

За минувшие сутки в Луганской области выявили два новых случая коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Заболевшие — жители Лисичанска и Северодонецка. Подчеркивается, что до установления диагноза они находились на самоизоляции. На данный момент пациенты находятся на амбулаторном лечении.



Таким образом, за все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины коронавирус был выявлен у 111 человек. Из них 84 пациента уже выздоровели, а продолжают лечение — 26. Летальных случаев зафиксировано не было.

Группировка «ЛНР» на подконтрольной ей территории выявила 600 случаев коронавируса.



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольной территории.