Кулеба: Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна при снятии флага России

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в случае возврата территории полуострова под украинскую юрисдикцию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.



«Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом», — сказал он.



Кулеба напомнил, что Путин поехал в Крым для того, чтобы заложить новые корабли для Черноморского флота России. Украинский дипломат назвал такие действия демонстрацией укрепления военного присутствия РФ в Крыму.



«Поэтому ни встреча в Крыму, ни встреча на границе немыслима. И мне даже странно, что кто-то начинает разгонять подобные вещи», — резюмировал министр иностранных дел.