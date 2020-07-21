Вчера КПВВ в сторону Донецка смогли пересечь более 150 человек

В понедельник, 20 июля, группировка «ДНР» на день открыла КПВВ «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с КПВВ «Новотроицкое».



Пресс-офицер Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко сообщила «Новостям Донбасса», сколько человек за минувшие сутки смогли пересечь линию соприкосновения через КПВВ «Новотроицкое».



По состоянию на 20:00 понедельника с временно оккупированной части на подконтрольную Украине территорию проехали 8 автомобилей и прошли 124 человека. С подконтрольной территории в сторону оккупированного Донецка проследовали 9 автомобилей и 155 человек. При этом вернулся 1 человек, так как его не пропустили боевики.



При этом данные группировки «ДНР» отличаются. Как сообщает ресурс dnronline, всего за вчерашний день на выезд из Донецка было оформлено 12 автомобилей и 115 человек. На въезд в Донецк оформили 11 машин и 152 человека.

Сегодня пункт пропуска «Еленовка» не работает. Ожидается, что в следующий раз «ДНР» откроет его в пятницу, 24 июля.



При этом группировка установила правила, согласно которым выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые формирует штаб «ДНР» по коронавирусу.