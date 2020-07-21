В «ДНР» заявили о трех умерших и семи новых случаях коронавируса

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» заявил о трех умерших и семи выявленных случаях инфицирования коронавируса за минувшие сутки.



Один случай заболевания якобы обнаружен у женщины, приехавшей из подконтрольной территории 17 июля. Другие положительные результаты тестов диагностированы у лиц контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.



Утверждается, что в указанный период 10 человек выздоровели. Зарегистрировано три летальных случая — мужчина в возрасте 78 лет и женщины в возрасте 75 и 67 лет.



Всего с начала пандемии группировка признали 1534 случая заболевания: выздоровели 710 человек, умерли — 92.