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В «ДНР» заявили о трех умерших и семи новых случаях коронавируса

21 июля 2020, 11:13

В «ДНР» заявили о трех умерших и семи новых случаях коронавируса

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» заявил о трех умерших и семи выявленных случаях инфицирования коронавируса за минувшие сутки.

Один случай заболевания якобы обнаружен у женщины, приехавшей из подконтрольной территории 17 июля. Другие положительные результаты тестов диагностированы у лиц контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Утверждается, что в указанный период 10 человек выздоровели. Зарегистрировано три летальных случая — мужчина в возрасте 78 лет и женщины в возрасте 75 и 67 лет.

Всего с начала пандемии группировка признали 1534 случая заболевания: выздоровели 710 человек, умерли — 92.

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