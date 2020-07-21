Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что властям удалось установить картину событий на Донбассе, когда был убит медик Вооруженных сил Украины, и есть все основания говорить именно о военном преступлении.



«Мы провели работу с нашими международными партнерами, они были в деталях проинформированы о том, что произошло. Мы поминутно знаем картину того, что происходило, и есть все основания полагать, что речь идет именно о военном преступлении и вероломном сознательном убийстве украинского медика», — сказал Кулеба во время брифинга.



Министр добавил, что это «позорное убийство» осудили международные партнеры Украины, среди которых Европейский Союз, Великобритания и США.

По данным штаба ООС, 13 июля боевики обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате военный медик погиб, двое военнослужащих пострадали.



Тела погибших и раненый военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с боевиками через СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено украинской стороне.



17 июля боевики передали неидентифицированные тело. ДНК-экспертиза показала, что это погибший военный медик Николай Ильин. Он являлся гражданином Эстонии, служил в ВСУ по контракту.



Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.