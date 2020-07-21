В «Слуге народа» ждут выводов «нормандского формата» для принятия законов по Донбассу

Парламентская фракция «Слуги народа» ждет результатов переговоров в «нормандском формате» для принятия законопоектов, связанных с урегулированием ситуации на Донбассе.



Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия во время пресс-конференции по итогам работы монобольшинства за год.



«С точки рения законодательных актов, мы ждем, какие будут договоренности в "нормандском формате", и потом будем выносить это в зал», — отметил он.



При этом Арахамия отказался прогнозировать, к каким выводам придет «нормандская четверка». «Это переговорная группа, это четыре страны. Как мы можем сейчас предусмотреть?» , — сказал он.