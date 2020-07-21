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Крупный пожар произошел на территории Енакиевского металлургического завода

21 июля 2020, 13:22

Крупный пожар произошел на территории Енакиевского металлургического завода

Фото: «МЧС ДНР» Фото: «МЧС ДНР»

В неподконтрольном украинским властям Енакиево на территории Енакиевского металлургического завода произошел крупный пожар. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».

Отмечается, что к месту происшествия были направлены пожарные расчеты по повышенному номеру вызова. Подчеркивается, что пожар в кратчайшие сроки был ликвидирован и не распространился на другие цеха завода.

О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Пресс-служба уточнила, что произошло возгорание кабельного туннеля центрального распределительного устройства №2. Были остановлены основные агрегаты предприятия. Подчеркивается, что оборудование основных цехов не пострадало и находится в работоспособном состоянии.

На ЕМЗ добавили, что запуск основных агрегатов будет произведен в штатном режиме в течение 48 часов.

Для тушения возгорания были задействованы 6 пожарных автоцистерн, 4 единицы специальной техники и 49 спасателей.

Фото: «МЧС ДНР»

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