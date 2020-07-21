Зеленский ожидает, что завтра ТКГ согласует прекращение огня на Донбассе

Президент Владимир Зеленский ожидает, что в ходе завтрашнего заседания Трехсторонней контактной группы будет согласован режим полного прекращения огня на Донбассе.



«Я жду, что завтра в конце [заседания ТКГ] будет решение о прекращении огня», — сказал он во время совместного брифинга с президентом Швейцарии Симонеттой Cоммаругой в Киеве.



Также он поблагодарил Швейцарию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также гуманитарную помощь жителям Донбассе.



Зеленский добавил, что сегодня Швейцария является единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате конфликта на Донбассе, по обе стороны линии разграничения.



«Послезавтра мы с госпожой Зоммаругой совместно посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне. Для меня важно и ценно, когда мировые лидеры, которые приезжают в Украину, вместе со мной отправляются на восток и видят воочию, сколько бед принесла Украине война», — рассказал он.

3 июля в Берлине состоялась встреча помощников лидеров «нормандского формата». Ожидалось, что после этого Трехсторонняя контактная группа согласует прекращение огня на Донбассе, но на предыдущем заседании этого не произошло.