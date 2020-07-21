МИД: Границы для украинских туристов открыли уже 39 стран

В течение прошлой недели свои границы для украинцев открыли еще 13 стран. По состоянию на сегодня таких стран 39. Об этом сообщил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Он подчеркнул, что не в каждом случае речь идет о свободном въезде в страну. Нужно придерживаться правил, руководствоваться решением органов власти этих стран. Поэтому перед выездом необходимо проверять информацию про условия въезда на карте МИД.



Кулеба пояснил, что за неделю добавились, в частности, Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико и Сент-Люсия.