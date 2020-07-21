Зеленский: Ждем объявления даты встречи «нормандской четверки» в ближайшее время

Дата встречи лидеров стран «нормандской четверки» может быть согласована в ближайшее время. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



«У нас есть подтверждение с немецкой стороны, есть подтверждение с французской стороны. И есть согласование, что Российская Федерация тоже не против встретиться. Думаю, все понимают, как для это важно для нас встречаться в "нормандском формате". Поэтому мы в ближайшее время ждем даты встречи в "нормандском формате"», — сказал он во время совместного брифинга с президентом Швейцарии Симонеттой Cоммаругой в Киеве.



Также он заявил, что завтра Трехсторонняя контактная группа может договориться о прекращении огня на Донбассе.

3 июля в Берлин прошли переговоры политсоветников «нормандского формата». Стороны не смогли определить дату следующей встречи на уровне лидеров.



Власти Украины и России обвиняют друг друга в невыполнении договоренностей саммита в Париже по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.