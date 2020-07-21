В Киеве заминировали площадь возле метро. Взрывчатку обезвредили

Фото: Виталий Кличко / Facebook

В Киеве неизвестный заминировал площадь возле станции метро «Минская». Правоохранители обнаружили взрывчатку и обезвредили ее. Об этом сообщает столичная полиция.



Во время проверке территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку, которую обезвредили на месте. Останки изъяты на экспертизу. На месте продолжают работать правоохранители и проверять прилегающую территорию.



Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что на месте обнаружили два взрывных устройства.



Сообщество «Киев оперативный» опубликовало видео обезвреживания взрывчатки.