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В Донецкой области переселенцев-инвалидов выгнали из дома

21 июля 2020, 14:48

В Донецкой области переселенцев-инвалидов выгнали из дома

В селе Яровая Лиманского района Донецкой области семья переселенцев-инвалидов оказалась на улице из-за того, что владельцы жилья потребовали освободить дом, а местные власти отказались помочь с поиском другого жилья. Об этом пишет информагентство «Вчасно».

70-летняя Лидия Филоненко, переселенка из оккупированной Горловки, имеет вторую группу инвалидности, а сын Евгений является инвалидом первой группы.

В 2014 году она вместе с другими инвалидами из оккупированной Донетчины оказалась в Одесской области в санатории «Куяльник». Но в 2016 году переселенцев из «Куяльника» перевезли в санаторий «Святые горы» в Донецкой области.

Условия проживания в санатории Донецкой области были неудовлетворительными — жилье плохо отапливалось, не было возможности готовить пищу, в комнате был грибок. Поэтому через два года семья переселенцев оказалась в селе Яровая. Тогда староста Яровского старостинского округа Олег Богуславский предоставил Лидии и ее сыну для проживания заброшенный дом, хозяйка которого проживает на оккупированных территориях.

Но 20 июля семью принудительно выгнали из дома.

«Я не могу переезжать, я хочу, чтобы мне дали постоянное жилье до конца войны. Сын в очень плохом психическом состоянии, поэтому мы не можем находиться в Горловке пока там война. Мы стали в Лимане в очередь на получение такого жилья, как переселенцы. Когда мы заселялись, староста говорил, что этот дом не нужен владелице. Я нанимала людей, которые отремонтировали крышу, электричество, но теперь из-за конфликта со старостой нас выселяют. В доме осталась часть наших вещей, огород, что я сажала», — говорит женщина.

Женщина и ее сын провели на обочине ночь еще почти полдня. 

Попытки журналистов дозвониться в социальную службу в Лимане также были безуспешными, дозвониться до представителя Донецкой областной администрации, отвечающий за вопросы переселенцев, также не смогли.

Староста Олег Богуславский утверждает, что хозяйка дома выгнала семью переселенцев из-за конфликта, при этом сделала это в рамках закона — она предупреждала семью и давала им время на поиск другого жилья. 

По его словам, Лидия Филоненко якобы испачкала дом и ссорилась с владелицей. Сам помочь ничем не может, поскольку домов в коммунальной собственности нет.

Председатель общественного совета Антон Воронов рассказал, Лидия нашла недалеко другой пустой дом, который продают за 1000 долларов. 

«Местная церковная община уже согласилась помочь переселенцам и выкупить для них это жилье. Также у женщины уже есть контакты международных благотворительных организаций, которые смогут в дальнейшем помогать им», — отметил он.

Однако через сутки после заселения в другой дом в селе Яровая, владельцы жилья передумали сдавать его и сейчас требуют от семьи инвалидов выехать из дома.

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