Швейцария выделит 108 млн франков помощи Украине в ближайшие три года

Швейцария выделит 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь Украине в ближайшие три года. Об этом сообщает Офис украинского президента.



«Вместе с госпожой Зоммаругой мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня Меморандум о партнерстве в двусторонних отношениях. Важно, что им начата Программа сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года», — сказал Зеленский во время брифинга.

Президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга в четверг посетят Донбасс.