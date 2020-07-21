В Кремле заявили, что условия для саммита «нормандской четверки» еще не созданы

В Кремле считают, что для проведения саммита «нормандской четверки» пока не созданы необходимые условия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Пока для этого нет необходимой почвы», — сказал он «Интерфаксу».



Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что дата очередного саммита может быть определена в ближайшее время.

3 июля в Берлин прошли переговоры политсоветников «нормандского формата». Стороны не смогли определить дату следующей встречи на уровне лидеров.



Предыдущая встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоялась 9 декабря 2019 в Париже. Тогда они пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.



Большая часть парижских договоренностей до сих пор не выполнена.