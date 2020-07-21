В Донецкой области взрыв газа разрушил гаражи и повредил автомобили

Фото: ГСЧС в Донецкой области

В Белозерском Донецкой области в результате взрыва газа полностью разрушено два гаража и повреждены автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.



Спасатели установили факт взрыва в частном гараже без последующего горения. Вероятной причиной взрыва в ГСЧС считают неисправность газового оборудования автомобиля.



«Пострадавших и погибших не обнаружено. В результате взрыва были разрушены полностью конструкции двух гаражей на всей площади, также повреждены два легковых автомобиля: Chevrolet Lacetti 2005 г. в. и Fiat Doblo 2011 г. в.», — говорится в сообщении.



По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.