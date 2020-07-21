«ДНР»: 18 из 313 человек, проехавших в Донецк через КПВВ, болеют коронавирусом

В группировке «ДНР» заявляют, что среди людей, которые прибыли на территорию отдельных районов Донецкой области с территории, подконтрольной украинской власти, 18 человек заражены коронавирусом.



«Все они переведены в специализированные учреждения здравоохранения», - отмечают в «ДНР».



Ссылаясь на положительные показатели тестов, в группировке утверждают, что эти люди были среди 313 пассажиров, которые пересекли КПВВ 17 и 20 июля. Все эти люди находятся на обсервации.



«Все прибывшие ранее и получившие отрицательный результат теста на новую коронавирусную инфекцию были отпущены для прохождения самоизоляции на дому до окончания 14-дневного срока», - говорится в сообщении «министерства здравоохранения ДНР».