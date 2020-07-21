Раненный военнослужащий скончался в больнице

Один из украинских военнослужащих, который был ранен 21 июля в районе Павлополя на Донбассе, умер в больнице. Мужчина скончался от полученных осколочных ранений, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



С начала суток в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований один военнослужащий - погиб, еще один - получил ранения.

В понедельник, 20 июля, пророссийские боевики на Донбассе 17 раз открывали огонь, в результате чего погиб украинский военнослужащий, еще один был ранен.