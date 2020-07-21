Почему Кремль требует особый статус для Донбасса и формулу Штайнмайера? ►

Закон об особом статусе Донбасса был принят в Украине в 2014 году как часть Минских соглашений. Далее украинская власть собиралась внести изменения в Конституцию в части децентрализации.



Уже в 2019 году президент Владимир Зеленский на Нормандском саммите в Париже пообещал имплементировать формулу Штайнмайера в законодательство. Формула Штайнмайера вызвала волну критики со стороны оппозиции к Зеленскому и была представлена как предательство национальных интересов.



Источники «Новостей Донбасса» в Офисе президента сообщают, что принятие закона об особом статусе с «вшитой» в него формулой Штайнмайера будет проходить в три этапа: вначале - обсуждение политической подгруппой в Минске, затем в профильных комитетах Верховной Рады, и третий этап - голосование в Раде. За основу будет взят действующий закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Поможет ли это остановить войну на Донбассе?



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