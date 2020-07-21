Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Почему Кремль требует особый статус для Донбасса и формулу Штайнмайера? ►

21 июля 2020, 19:08

Почему Кремль требует особый статус для Донбасса и формулу Штайнмайера? ►

Закон об особом статусе Донбасса был принят в Украине в 2014 году как часть Минских соглашений. Далее украинская власть собиралась внести изменения в Конституцию в части децентрализации.

Уже в 2019 году президент Владимир Зеленский на Нормандском саммите в Париже пообещал имплементировать формулу Штайнмайера в законодательство. Формула Штайнмайера вызвала волну критики со стороны оппозиции к Зеленскому и была представлена как предательство национальных интересов.

Источники «Новостей Донбасса» в Офисе президента сообщают, что принятие закона об особом статусе с «вшитой» в него формулой Штайнмайера будет проходить в три этапа: вначале - обсуждение политической подгруппой в Минске, затем в профильных комитетах Верховной Рады, и третий этап - голосование в Раде. За основу будет взят действующий закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Поможет ли это остановить войну на Донбассе?

Подробнее – в видеосюжете.

ТЕГИ

Прочее
Донбасс ДНР особый статус формула Штайнмайера Минские соглашения

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:15
В Макеевке людям пришлось живой стеной защищать лесопосадку от вырубки
18:24
«ДНР»: 18 из 313 человек, проехавших в Донецк через КПВВ, болеют коронавирусом
16:30
На ЕМЗ один рабочий погиб, еще один травмирован после пожара
16:19
В Луганске демонтировали барельеф Шевченко
13:22
Крупный пожар произошел на территории Енакиевского металлургического завода
11:13
В «ДНР» заявили о трех умерших и семи новых случаях коронавируса
10:50
Вчера КПВВ в сторону Донецка смогли пересечь более 150 человек
08:15
Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле Петровского
22:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:49
Дети из ОРДЛО смогут подать документы онлайн для поступления в украинские вузы
15:43
В Луганске собираются установить бюст экс-руководителю «ЛНР» Болотову
15:29
«ДНР» допустила отмену дистанционного обучения с 1 сентября
13:23
«ДНР» приговорила к 5 годам колонии перевозчика из Макеевки за «терроризм»
11:08
«ДНР» снова на один день возобновила работу КПВВ «Еленовка»
10:50
В России объяснили, нужно ли сдавать тест на коронавирус, если приехал из Донецка
все новости
21:47
Луцкий террорист задержан. Он сдался СБУ
21:29
Зеленский призвал смотреть фильм по требованию луцкого террориста
20:46
В Луцке освобождены трое заложников
20:15
В Макеевке людям пришлось живой стеной защищать лесопосадку от вырубки
19:08
Почему Кремль требует особый статус для Донбасса и формулу Штайнмайера? ►
18:39
Раненный военнослужащий скончался в больнице
18:24
«ДНР»: 18 из 313 человек, проехавших в Донецк через КПВВ, болеют коронавирусом
18:01
В Луцке из автобуса с заложниками выбросили взрывчатку и стреляли по беспилотнику СБУ
17:01
В Донецкой области взрыв газа разрушил гаражи и повредил автомобили
16:30
На ЕМЗ один рабочий погиб, еще один травмирован после пожара
16:19
В Луганске демонтировали барельеф Шевченко
15:52
В Кремле заявили, что условия для саммита «нормандской четверки» еще не созданы
15:44
Швейцария выделит 108 млн франков помощи Украине в ближайшие три года
15:08
Президенты Швейцарии и Украины посетят Донбасс 23 июля
14:48
В Донецкой области переселенцев-инвалидов выгнали из дома
все новости
ВИДЕО
Луцкий террорист задержан. Он сдался СБУ
21 июля, 21:47
Почему Кремль требует особый статус для Донбасса и формулу Штайнмайера? ►
21 июля, 19:08
КПВВ, радиация в воде «Юнкома» и минирование зданий в Донецке. Видеодайджест ►
19 июля, 17:55

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция