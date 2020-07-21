В Луцке освобождены трое заложников

В Луцке из захваченного автобуса вышли трое заложников. Об этом сообщил заместитель главы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.



«Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трёх заложников!», - написал Геращенко в Facebook.



Также в правоохранительных органах сообщают, что один человек ранен. На данный момент неизвестно, есть ли этот человек среди тех, кого выпустили из автобуса.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

В Офисе президента Украины сообщили, что людей смогли освободить после разговора главы государства Владимира Зеленского с «Максимом Плохим» по телефону.



Утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как «Максим Плохой» захватил рейсовый автобус пригородного сообщения. В автобусе находятся около 20 человек. Мужчина при себе имеет взрывчатку и оружие. По информации полиции, на данный момент пострадавших нет. Сейчас введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Автобус находится на Театральной площади. По словам злоумышленника, еще одно взрывное устройство находится в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.



Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Максим Кривош, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.



Мужчина несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался.