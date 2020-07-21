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В Луцке освобождены трое заложников

21 июля 2020, 20:46

В Луцке освобождены трое заложников

В Луцке из захваченного автобуса вышли трое заложников. Об этом сообщил заместитель главы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трёх заложников!», - написал Геращенко в Facebook.

Также в правоохранительных органах сообщают, что один человек ранен. На данный момент неизвестно, есть ли этот человек среди тех, кого выпустили из автобуса.

В Офисе президента Украины сообщили, что людей смогли освободить после разговора главы государства Владимира Зеленского с «Максимом Плохим» по телефону.

Утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как «Максим Плохой» захватил рейсовый автобус пригородного сообщения. В автобусе находятся около 20 человек. Мужчина при себе имеет взрывчатку и оружие. По информации полиции, на данный момент пострадавших нет. Сейчас введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Автобус находится на Театральной площади. По словам злоумышленника, еще одно взрывное устройство находится в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Максим Кривош, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.

Мужчина несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался.

ТЕГИ

Люди
Заложники Максим Кривош
Места
Луцк

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