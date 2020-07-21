Зеленский призвал смотреть фильм по требованию захватчика автобуса в Луцке

В Офисе президента Украины сообщают, что троих заложников в Луцке правоохранители смогли освободить после разговора по телефону главы государства Владимира Зеленского с мужчиной, который силой удерживает людей в автобусе.

«Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя "Максимом Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле», - цитирует пресс-службу Офиса президента «Интерфакс-Украина».

Сам же президент Украины Владимир Зеленский разместил на своей странице в Facebook запись.

«Фильм "Земляне". Смотреть всем», - сказал он на видео.

Размещение этого видео было одним из требований террориста, захватившего утром во вторник заложников в луцком автобусе.



«Земляне» (англ. Earthlings) — документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как «Максим Плохой» захватил рейсовый автобус пригородного сообщения. В автобусе находятся около 20 человек. Мужчина при себе имеет взрывчатку и оружие. По информации полиции, на данный момент пострадавших нет. Сейчас введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Автобус находится на Театральной площади. По словам злоумышленника, еще одно взрывное устройство находится в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.



Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Максим Кривош, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.



Мужчина несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался.