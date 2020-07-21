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Зеленский призвал смотреть фильм по требованию захватчика автобуса в Луцке

21 июля 2020, 21:29

Зеленский призвал смотреть фильм по требованию захватчика автобуса в Луцке

В Офисе президента Украины сообщают, что троих заложников в Луцке правоохранители смогли освободить после разговора по телефону главы государства Владимира Зеленского с мужчиной, который силой удерживает людей в автобусе.  

«Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя "Максимом Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле», - цитирует пресс-службу Офиса президента «Интерфакс-Украина».

Сам же президент Украины Владимир Зеленский разместил на своей странице в Facebook запись.

«Фильм "Земляне". Смотреть всем», - сказал он на видео.

Размещение этого видео было одним из требований террориста, захватившего утром во вторник заложников в луцком автобусе.

«Земляне» (англ. Earthlings) — документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как «Максим Плохой» захватил рейсовый автобус пригородного сообщения. В автобусе находятся около 20 человек. Мужчина при себе имеет взрывчатку и оружие. По информации полиции, на данный момент пострадавших нет. Сейчас введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Автобус находится на Театральной площади. По словам злоумышленника, еще одно взрывное устройство находится в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Максим Кривош, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.

Мужчина несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался.

ТЕГИ

Места
Луцк
Люди
Заложники Владимир Зеленский Максим Кривош

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