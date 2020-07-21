По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной Украине части Донецкой области за 20 июля зафиксировали новую смерть от коронавируса и 12 новых случаев инфицирования. За вторник, 21 июля, в Донецкой области обнаружили еще шестерых инфицированных COVID-19. Среди них – 4-месячный ребенок. Таким образом, всего подтверждено 813 случаев инфекции. При этом 591 человек выздоровел, а 11 - умерли. На лечении остаются 211 человек.



В Луганской области за сутки, 20 июля, обнаружили два новых случая COVID-19. Таким образом, за все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины коронавирус был обнаружен у 111 человек. Из них 84 пациента уже выздоровели, а продолжают лечение - 26. Летальных исходов не было.



В отдельных районах Донецкой области группировка «ДНР» заявила о трех умерших и семи новых случаях инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии группировка признала 1 534 случая заболевания: выздоровели 710 человек, умерли 92 человека.



Политика



Дата встречи лидеров стран «нормандской четверки» может быть согласована в ближайшее время. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В Кремле считают, что для проведения саммита пока не созданы необходимые условия.



Боевые действия



В воскресенье, 19 июля, беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ на Донбассе подвергся глушению и был обстрелян из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



Общество



Из отдельных районов Донецкой области на подконтрольную Украине территорию 20 июля через КПВВ проехали 8 автомобилей и прошли 124 человека. С подконтрольной территории в сторону Донецка проследовали 9 автомобилей и 155 человек. При этом вернулся 1 человек, так как его не пропустили боевики.



В группировке «ДНР» заявляют, что среди людей, которые прибыли на территорию отдельных районов Донецкой области с территории, подконтрольной украинской власти, 18 человек заражены коронавирусом.



В Луганске демонтировали барельеф украинского поэта Тараса Шевченко, который находился на стеле у здания Луганского национального университета имени Шевченко.



В Енакиево на территории металлургического завода произошел крупный пожар. В ходе восстановительных работ после пожара один рабочий погиб, еще один — получил травму руки.