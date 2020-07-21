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В Лисичанске пройдет музыкальный фестиваль. Жадан призвал поддержать проект

21 июля 2020, 23:55

В Лисичанске пройдет музыкальный фестиваль. Жадан призвал поддержать проект

В Лисичанске Луганской области 7 августа пройдет «Террафокс-фест». Мероприятие будет бесплатным, его могут посетить все желающие. Планируется, что на фестивале выступят группы из Киева, Харькова и других городов Украины.

Одним из хедлайнеров фестиваля будет писатель Сергей Жадан с группой «Собаки в Космосе». Среди групп, которые выступят - коллектив переселенцев «Тимчасова назва». Группа исполняет песни на стихи Жадана.

Из-за того, что вход на фестиваль бесплатный, организаторы делают все самостоятельно, а приглашенные исполнители не получат гонораров, Жадан призвал поддержать проект. По его словам, организаторам не хватает около 20 тысяч гривен. Деньги нужны на проезд и проживание участников, обустройство сцены, аппаратуру и так далее.

В прошлом году подобный фестиваль прошел в Северодонецке.

Проект посвящен сохранению исторических и культурных памятников Лисичанска. Поэтому в рамках фестиваля состоится экскурсия по достопримечательностям города.

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Лисичанск Террафокс-фест
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