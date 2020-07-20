На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

За минувшие сутки пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.



Известно, что вчера на Приазовском направлении в ходе выполнения боевого задания погиб матрос Артем Козий.





Подчеркивается, что боевики применяли 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



По данным штаба, огонь велся по позициям военных у населенных пунктов у Новотошковского, Крымского, Хутора Вольного, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного.



Указано, что украинская сторона открывала огонь в ответ.



С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.

Отмечается, что боевики применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение и обстреляли украинские позиции из 120 мм минометов у Майорска, а в районе Марьинки НВФ дважды использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. По окрестностям Лебединского применялись станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.