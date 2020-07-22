ОБСЕ потеряла беспилотник из-за глушения на участке разведения в районе Золотого

Миссия ОБСЕ не смогла вернуть беспилотник из-за глушения сигнала на участке разведения в районе Золотого. Об этом сообщается в отчете миссии.



Отмечается, что утром 20 июля патруль миссии находился на участке разведения в районе Золотого, приблизительно в 100 м к юго-западу от блокпоста Вооруженных сил Украины на северном краю участка.



«В 12:05, пролетая в пределах участка приблизительно в 1,4 км к югу от позиции патруля, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся глушению сигнала, в результате чего команда СММ потеряла пространственный контроль над аппаратом. Наблюдатели не смогли вернуть БПЛА и покинули этот район», — говорится в отчете.



Кроме этого, во время запуска беспилотника на восточной окраине села Чермалык члены патруля миссии слышали 10 очередей из стрелкового оружия.



По оценке наблюдателей, огонь был направлен на БПЛА. Приблизительно за 4 минуты до инцидента тот же БПЛА малого радиуса действия, пролетая над этим районом, подвергся действию помех сигнала.