За минувшие сутки в Украине зафиксировано 829 новых случаев заболевания COVID-19, 973 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 16 умерли. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро среды 60 995 человек, выздоровевших — 33 172, умерли из-за коронавируса — 1 534 человека.



Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (124).

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 6 новых случаев коронавируса.