В ГПСУ рассказали, как в Луганской области работает единственный пункт пропуска на границе с РФ

На подконтрольной Украине части Луганской области из-за коронавируса по-прежнему функционирует только один пункт пропуска на границе с Россией — «Миловое». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Этот пункт пропуска является автомобильным межгосударственным, то есть здесь пересекать границу могут лишь граждане Украины или России автомобилем. Но в соответствии с решением правительства с 7 июля здесь открылась возможность и пешего движения.



На границе с Россией в пределах Луганщине остаются временно закрытыми международные автомобильные пункты пропуска «Танюшевка», «Просяное» и местные пешеходные «Меловое» и «Сиротино».



В ГПСУ напомнили, что Россия находится в списке стран со значительным распространением COVID-19. Люди, которые выезжают из таких стран в Украину должны пройти двухнедельный карантин (обсервацию или самоизоляцию с мобильным приложением «Дій дома»). Въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства разрешено при условии наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, что покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервациею, и действует на срок пребывания в Украине.



В случае отсутствия такого полиса, украинские пограничники имеют право отказать в пересечении государственной границы иностранцу. Не требуется данный полис гражданам Украины, а также иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, а также людям, которые признаны беженцами и лицам, нуждающимся в дополнительной защите.



Пограничники рекомендуют въезжающим заранее установить мобильное приложение «Дій дома», но не активировать его. Во время нахождения на пункте пропуска все путешественники должны носить защитные маски на лице и соблюдать социальную дистанцию.