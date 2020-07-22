«ДНР» сообщила о 1550 случаях коронавируса

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 16 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



При этом за сутки «с дважды отрицательным тестом» выписано 15 человек, летальных случаев не зафиксировано.



Таким образом, за все время пандемии «ДНР» признала 1 550 случаев COVID-19. Из них выписаны 725 человек, а 92 — умерли. Продолжают болеть 733 пациента.

На подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировано 813 случаев COVID-19.



У властей Украины нет достоверных данных о заболевших коронавирусом на неподконтрольных территория.