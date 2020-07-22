За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано шесть новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Отмечается, что двое из Станично-Луганского района и один из Белокуракинского. Все они контактировали с теми, кто заболел ранее.



Еще трое, из Марковского, Сватовского, Попаснянского районов, находились на самоизоляции после возвращения из России и временно оккупированной территории.



Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.



За все время исследований на Луганщине заболевания COVID-19 лабораторно подтвержден у 117 человек. Из них выздоровели — 84; лечатся — 32.



По состоянию на 22 июля в Украине 60 995 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1534 летальные, 33172 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев.