Американские юристы получат еще 5,5 млн долларов на защиту Украины от России

Министерство иностранных дел Украины 17 июля заключило соглашение с международной юридической компанией «Covington & Burling LLP» о юридических услугах на 5,45 млн долларов или 148 620 000 гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают «Наші гроші».



Закупку провели по переговорной процедуре, потому что она связана с защитой прав и интересов Украины. В этом году фирма продолжит консультировать и представлять заказчика:



— по делу по иску Украины к России, поданному 16 января 2016 в Международный суд ООН по применению и толкованию положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965;— в арбитражном производстве против России, инициированном Украины 16 сентября 2016 года в соответствии с Частью XV Конвенции ООН по морскому праву 1982 года;

— в арбитражном производстве против России, инициированном Украины 31 марта 2019 года в соответствии с Частью XV Конвенции ООН по морскому праву 1982 года;

— в урегулировании споров в рамках Соглашения между Кабмином Украины и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.



А также в других производствах такого рода, потребность в которых может возникнуть.



Почасовые ставки юристов выросли на 3-10% в сравнении с расценками прошлого года.



Всего с 2015 Министерство иностранных дел Украины заключило с «Covington & Burling LLP» пять соглашений по защите от России на общую сумму 28,31 млн долларов.