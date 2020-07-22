«ДНР» собрала более 400 выпускников в одном помещении на фоне COVID-19

В Донецке группировка «ДНР» собрала донецких выпускников школ и лицеев на награждение за отличие в учебе. Массовое мероприятие проводилось в отеле Shakhtar Plaza, передает сепаратистский ресурс ДАН.



В одном помещении было собрано 439 выпускников, которые получили золотые и серебряные медали. Судя по фотографиям, на мероприятии не соблюдались меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса. Выпускники были без средств индивидуальной защиты, также не соблюдалась социальная дистанция при рассадке.



На награждение пришли «глава народного совета ДНР» Владимир Бидевка, «министр образования» Михаил Кушаков, а также «мэр» Донецка Алексей Кулемзин.