Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 августа

Кабинет министр сегодня продлит адаптивный карантин до 31 августа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства.



«Мы все видим, что такой формат и подход к карантинным мероприятиям дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине», — подчеркнул он.



Шмыгаль добавил, что сегодняшнее решение «усовершенствует» принципы адаптивного карантина. «Будем надеется, что это позволит уменьшить нагрузку на больницы и наших врачей», — заявил он.



В июне Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля.

В Украине с 22 мая из-за коронавируса действует так называемый адаптивный карантин. Он предполагает, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.



На прошлой неделе глава Минздрава сообщил, что уже разработан проект постановления, согласно которому регионы будут разделены на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». В этих зонах будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.