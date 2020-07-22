На Донбассе ранены двое украинских военных 

Двое украинских военнослужащих получили ранение на Донбассе после того, как боевики с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили гранатометный выстрел. Об этом сообщает
пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
«Против защитников населенного пункта Богдановка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Двое военнослужащих получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что раненных оперативно доставили в лечебные учреждения, им предоставлена надлежащая медицинская помощь.