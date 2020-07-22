«Так надо». Аваков объяснил «штурм» автобуса в Луцке после задержания захватчика

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал журналистам, зачем спецназ устроил штурм автобуса с заложниками в Луцке, когда злоумышленник Максим Кривош уже сдался и был задержан.



«Все, что вчера происходило, происходило в течение почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы давали вам увидеть, или те, которые вы могли услышать из сообщений в прессе», — цитирует Авакова пресс-служба МВД.



По его словам, в ходе переговоров удалось договориться, что сначала выйдет захватчик автобуса, покажет, что у него свободные руки, его встретит переговорная группа в составе трех человек: медик, замглавы Нацполиции Евгений Коваль и еще один сотрудник Корда.



«После того, когда мы зафиксировали его в наручниках, подъезжает группа СБУ, потому что другие люди находились еще в автобусе и мы не могли до конца уверенно предполагать, нет ли у его сообщников, в том числе в автобусе, взрывчатки. Поэтому Служба безопасности Украины приняла решение действовать по правилам полностью. Такие правила иногда вам выглядят лишними, но так надо действовать», — сказал министр внутренних дел.



Аваков подчеркнул, что те решения, которые были приняты — не были простыми. «[Президент] Владимир Зеленский взял приоритетами сохранения человеческих жизней, нулевой риск для каждого заложника и высокую гуманность к этому неадекватному человеку в том числе. Люди остались все живы, но немного шокированы», — добавил он.



Ранее замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что приезд БТР и взрывы после задержания Кривоша были частью спецоперации, «чтобы психологически подавить волю преступника».

Захват автобуса в Луцке произошел утром 21 июля. Максим Кривош удерживал заложников в течение 12 часов и начал отпускать их после разговора с президентом Владимиром Зеленским, который согласился выполнить его требование: опубликовать видео со словами про фильм «Земляне» 2005 года. После освобождения всех 13 заложников видео с Facebook-страницы Зеленского было удалено.



Против Кривоша открыто четыре уголовных производства по статьям «захват заложников», «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа», «террористический акт».