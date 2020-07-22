Кабмин выделил 13 млн гривен на помощь семьям погибших в АТО и бойцам, которые получили инвалидность

Кабинет министров выделил 13,15 млн гривен для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, получившим инвалидность. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 22 июля.



Отмечается, что эти средства будут направлены для предоставления единовременной денежной помощи членам семей 5 человек, погибших во время участия в антитеррористической операции, и 15 лицам, которые стали лицами с инвалидностью во время проведения АТО.



В соответствии с Порядком назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности участников АТО пособие выплачивается: в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности. В размере I группа — 250 прожиточных минимумов, II группа — 200, III — группа 150 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на дату установления инвалидности; в случае гибели (смерти) в размере 500 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на дату гибели (смерти).