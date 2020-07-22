Из-за обстрела в Луганской области загорелся лес

В Луганской области в результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



«22 июля до ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса», — говорится в сообщении.



Для оказания помощи работникам лесного хозяйства привлечено 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС.