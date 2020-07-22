Донецкая область готова к ослаблению карантина

Донецкая область три дня подряд выполняет все показатели, необходимые для перехода на ослабленный режим карантина. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



«Мы все показатели уже третий день выполняем. Динамика хорошая. У нас почти 26 ПЦР-исследований проводится на 100 тысяч населения. Коэффициент обнаружения составляет всего 2%. У нас вспышки закончились. Мы приближаемся к спокойной работе», - сказал и. о. директора Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Василий Гончаренко на еженедельном брифинге .



С начала пандемии в Донецкой области на COVID-19 заболели 813 человек, из которых 591 человек выздоровел, а еще 211 продолжают лечение. Одиннадцать случаев коронавирусной болезни завершились летально.