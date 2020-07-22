В Донецкой области частично восстановили водоснабжение после аварии

Ряд городов Донецкой области - Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк - вскоре получат воду после двух крупных аварий. На Втором Донецком водопроводе постепенно восстанавливается гидравлическая система. Об этом сообщили в Донецкой областной военно-гражданской администрации.



В канале Северский Донец-Донбасс и на Втором Донецком водопроводе уменьшилось количество воды из-за порыва на магистральном водоводе диаметром в районе Славянска и повреждения трубопровода в районе Торецка.



На Втором Донецком водопроводе проблему устранили. Чтобы отремонтировать поврежденные участки на участках канала Северский Донец-Донбасс в районе Торецка работники получили разрешение с завтрашнего дня до 31 июля. В том районе должен соблюдаться «режим тишины».