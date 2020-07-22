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В Донецкой области частично восстановили водоснабжение после аварии

22 июля 2020, 19:15

В Донецкой области частично восстановили водоснабжение после аварии

Ряд городов Донецкой области - Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк - вскоре получат воду после двух крупных аварий. На Втором Донецком водопроводе постепенно восстанавливается гидравлическая система. Об этом сообщили в Донецкой областной военно-гражданской администрации.  

В канале Северский Донец-Донбасс и на Втором Донецком водопроводе уменьшилось количество воды из-за порыва на магистральном водоводе диаметром в районе Славянска и повреждения трубопровода в районе Торецка.

На Втором Донецком водопроводе проблему устранили. Чтобы отремонтировать поврежденные участки на участках канала Северский Донец-Донбасс в районе Торецка работники получили разрешение с завтрашнего дня до 31 июля. В том районе должен соблюдаться «режим тишины».

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