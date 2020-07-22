Осенью в Донецкой области станет больше лабораторий по проведению ПЦР-тестов на коронавирус

Две лаборатории по проведению ПЦР-тестов на коронавирус заработают в Донецкой области с 1 сентября. Об этом на еженедельном брифинге 22 июля сообщил и. о. директора Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Василий Гончаренко.



Новые лаборатории откроют в Торецке и Краматорске. В ДонОГА отмечают, что это уменьшит напряжение на те лаборатории, которые уже работают, и ускорит получение результатов.



Сейчас в области действуют четыре ПЦР-лаборатории: три государственных (Мариуполь, Славянск) и одна частная. Ряд лабораторий в городах Донецкой области проводят исследования методом иммуно-ферментного анализа (ИФА). Его делают тем, кто готовится к плановой госпитализации, призывникам на срочную службу, медработникам, сотрудникам правоохранительных структур.



«Сейчас уже где-то на 70% уже укомплектована ПЦР лаборатория в городе Торецке и на 60% - в городе Краматорске», - сказал Василий Гончаренко.



ПЦР-тестирование требуется в случаях, когда человек относится к контактным лицам по COVID-19, болеет пневмонией или находится на самоизоляции после пересечения государственной границы или линии разграничения.



«Мобильная бригада выезжает к таким пациентам по графику, на 5-7 сутки после начала самоизоляции, - рассказал представитель департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко. - Если человек желает уменьшить срок карантина, она может сделать тест в частном порядке».

ПЦР-тест на полимеразную цепную реакцию – это основной тест, который диагностирует коронавирусную инфекцию.