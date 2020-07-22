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В палатке спасателей под Донецком живут 14 человек – их не пропускает «ДНР»

22 июля 2020, 20:58

В палатке спасателей под Донецком живут 14 человек – их не пропускает «ДНР»

В Донецкой области на контрольной пункте въезда-выезда «Новотроицкое» из-за отсутствия в списках группировки «ДНР» 14 человек вынуждены ночевать в палатке у линии соприкосновения. Об этом сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Он рассказал, что волонтеры организации помогли людям продуктами питания и питьевой водой. С людьми ежедневно работают психологи миссии.

«С пятницы в палатке жили 13 человек, в понедельник добавился еще один человек. По состоянию на сегодняшнее утро, на КПВВ находились 14 человек, включая 3 детей», - описал ситуацию Каплин.

Группировка «ДНР» нерегулярно открывает пункт пропуска «Еленовка», который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новтороицкое». Ранее, на один день «Еленовка» была открыта 20 июля, 17 июля, 13 июля.

Выехать из Донецка пока можно только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в Донецк возможен по заранее согласованным спискам штаба «ДНР» по коронавирусу. При этом все прибывшие с украинской стороны люди обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.

Прибывшим на подконтрольную Украине территорию нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».

Пропуск через блокпост «ДНР» будет осуществляться с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00.

Среди тех, кто пытается проехать в обе стороны есть те, кого не пропускают в сторону Донецка, но они не могут вернуться на подконтрольную Украине территорию, потому вынуждены находиться на обсервации в палатке ГСЧС у «Новотроицкого».

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