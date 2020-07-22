В Украине хотят создать список террористов

В Украине планируют создать перечень лиц, связанных с террористической деятельностью или относительно которых применены международные санкции. Кабинет министров 22 июля утвердил порядок формирования такого перечня.



Согласно проекту постановления, Госфинмониторинг обязан сформировать перечень на основании соответствующих судебных решений или информации международных организаций или других уполномоченных органов.



Помимо этого, правительство утвердило положения о единой информационной системе предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.