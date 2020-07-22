В Донецкой области – пять новых случаев заражения COVID-19

В Донецкой области 22 июля коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у пятерых человек. Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, в Краматорске заболели 54-летний мужчина 54 лет и женщины 34, 52 и 64 лет. В Бахмуте заболела 58-летняя женщина.



В то же время, чиновники отмечают, что Донетчина третий день выдерживает критерии министерства здравоохранения, необходимые для ослабления карантина.

Таким образом, на подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждены 818 случаев коронавирусной инфекции. При этом 593 человека выздоровели, а 11 — скончались. На лечении остается 214 человек.