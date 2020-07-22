По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждены 818 случаев коронавирусной инфекции. При этом 593 человека выздоровели, а 11 — скончались. На лечении остается 214 человек. Донетчина три дня подряд выполняет все показатели, необходимые для перехода на ослабленный режим карантина.



Две дополнительные лаборатории по проведению ПЦР-тестов на коронавирус заработают в Донецкой области с 1 сентября.



За все время исследований на Луганщине заболевание COVID-19 лабораторно подтверждено у 117 человек.



В отдельных районах Луганской области группировка «ЛНР» зарегистрировала 601 случай заболевания COVID-19.



В отдельных районах Донецкой области группировка «ДНР» выявила 16 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, за все время пандемии «ДНР» признала 1 550 случаев инфицирования.



Политика



В рамках гуманитарной рабочей группы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) украинская сторона передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от группировок «Л-ДНР», которые курирует Россия.



Трехсторонняя контактная группа на заседании приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Они вступят в силу с 27 июля. Ожидается, что с понедельника вступят в силу приказы военного командования Украины и поддерживаемых РФ группировок «ДНР» и «ЛНР» о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.



Боевые действия



Миссия ОБСЕ не смогла вернуть беспилотник из-за глушения сигнала на участке разведения в районе Золотого.



Утром 22 июля в результате боевых действий была повреждена магистраль канала Северский Донец — Донбасс на севере Горловки.



Права человека



В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» из-за отсутствия в списках группировки «ДНР» 14 человек вынуждены ночевать в палатке украинских спасателей у линии соприкосновения.