На юге Донетчины ранен украинский военный

В районе поселка Пищевик в Донецкой области ранен украинский военнослужащий. Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня вечером 22 июля и вели огонь из автоматических станковых гранатометов.



Военнослужащего эвакуировали в больницу. В штабе сообщают, что состояние здоровья раненого - удовлетворительное.



С начала суток, 22 июля, трое военнослужащих получили ранения в результате обстрелов. Силы ООС ответили на обстрелы, применив «дежурные огневые средства».

