Четверо украинских военных были ранены за сутки на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что при этом боевиками применялись минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, беспилотники и стрелковое оружие.



Обстрелам подверглись позиции украинских военных у следующих населенных пунктах: Майорское, Крымское, Хутор Вильны, Марьинка, Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка, Талаковка, Богдановка.



В свою очередь указано, что украинская сторона открывала огонь в ответ. По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши военные убили одного и ранили не менее троих боевиков.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, добавили в штабе ООС.