В Луганской области продолжают тушить лесной пожар

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, который возник из-за обстрелов вблизи села Лопаскино Новоайдарского района.



Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, угрозы населенным пунктам нет. Сегодня утром наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины «в пределах контролируемого периметра».



К тушению привлечены 252 человека и 51 единиц техники, из них от ГСЧС 170 человек и 41 единица техники (в том числе один пиротехнический расчет).

Фото: ГСЧС