На Донетчине готовятся к приезду президентов Украины и Швейцарии: вешают флаги, моют площадь

Сегодня Донецкую область посетят президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга. «Новости Донбасса» следят за визитом лидеров двух государств.



В Николаевке под Славянском состоится торжественная передача швейцарской стороной реагентов для очистки воды в регионе. Мероприятие пройдет на территории комплекса насосных станций первого подъема канала Северский Донец — Донбасс.

Журналисты уже прибыли туда. На территорию пропускают только после прохождения рамки металлоискателя.

Также территорию украшают флагами Украины и Швейцарии.

В соседнем Краматорске коммунальные работники помыли центральную площадь. Такая генеральная уборка проходит редко. По всей видимости, это связано с визитом глав государств.

Зеленский и Соммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой облгосадминистрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области, передает Офис украинского президента.

В Луганской области президенты Украины и Швейцарии ознакомятся с реализацией программы «Большое строительство».