На Луганщине зафиксировано два новых случая заболевания COVID-19. Один человек выздоровел

В Луганской области за минувшие сутки зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом. При этом один человек выздоровел. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.



Отмечается, что положительный тест обнаружен у жителя Северодонецка, который заболел пневмонией. Второй случай зафиксирован в Новоайдарском районе из числа установленных ранее контактных лиц.



За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 119 человек. Из них выздоровели — 85; лечатся — 33.

По состоянию на 23 июля в Украине 61851 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1551 летальный, 34000 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 856 новых случаев.