«ДНР» за сутки зарегистрировала 25 новых случаев коронавируса и одну смерть

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» за минувшие сутки подтвердил 25 новых случаев инфицирования коронавирусом и один летальный случай.



Утверждается, что из 25 — два случая обнаружено у прибывших из подконтрольной украинской власти территории. Другие — у лиц контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.



Умерла женщина в возрасте 74 лет. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано — 15.



Всего по состоянию на 10:00 23 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в отдельных районах Донецкой области —1575, из них на лечении — 742 пациента, выписаны — 740 человек, летальных случаев — 93.