Красный крест отправил гуманитарную помощь в Донецк

Международный комитет Красного креста отправил в отдельные районы Донецкой и Луганской областей семь грузовиков с гуманитарным грузом. Об этом сообщает пресс-центр Госпоранслужбы.



Отмечается, что две колонны следовали через КПВВ «Новотроицкое» по маршруту Киев-Донецк.



«Для граждан, состоящих на временно оккупированной территории Украины, направлено продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы. В целом Международный комитет Красного креста отправил около 120 тонн помощи», - говорится в сообщении.