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Красный крест отправил гуманитарную помощь в Донецк

23 июля 2020, 14:07

Красный крест отправил гуманитарную помощь в Донецк

Международный комитет Красного креста отправил в отдельные районы Донецкой и Луганской областей семь грузовиков с гуманитарным грузом. Об этом сообщает пресс-центр Госпоранслужбы.

Отмечается, что две колонны следовали через КПВВ «Новотроицкое» по маршруту Киев-Донецк.

«Для граждан, состоящих на временно оккупированной территории Украины, направлено продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы. В целом Международный комитет Красного креста отправил около 120 тонн помощи», - говорится в сообщении.

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