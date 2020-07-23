Зеленский рассказал об «активной работе» над открытием КПВВ в Золотом и Счастье

Украина активно работает с партнерами по «нормандскому формату» и сторонами в Трехсторонней контактной группе для скорейшего открытия двух новых КПВВ на линии соприкосновения: в Золотом и Счастье Луганской области.



Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями СММ ОБСЕ, Красного Креста, ООН в Украине и руководством Донецкой ОГА. Также на мероприятии присутствовала президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.



Зеленский отметил, что необходимые взаимные гарантии безопасности для осуществления работ по обустройству этих КПВВ действуют с 10 июля.



Ранее стало известно, что участниками Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность об открытии КПВВ в Золотом и Счастье не позднее 10 ноября 2020 года